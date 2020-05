Il Roland Garros attende gli Us Open per decidere la data

In un mondo senza pandemia, il Roland Garros sarebbe dovuto iniziare oggi 24 maggio. L’avvenimento è stato posticipato al 20 settembre, ma una serie di fonti parlano che il torneo inizierà il prossimo 27 settembre. Guy Forget, direttore della competizione, ammette che la nuova data dipende ancora da una serie di fattori.

“Non c’è ancora una data chiusa per l’edizione di quest’anno. L’idea è che l’avvenimento si svolgerà a fine settembre, ma siamo in stretto contatto con ATP, WTA e ITF per trovare la soluzione migliore per tutti. Il nostro desiderio a questo punto è iniziare le qualifiche il 21 settembre e poi continuare con il tabellone principale “.

“Il mio desiderio è di avere quante più persone possibili. I fan sono ansiosi di vedere il tennis dal vivo e vogliamo contare ancora su di loro. Ma di fronte a questa situazione di pandemia, dovremo fare ciò che è meglio per la salute e la sicurezza di tutti ”.

Il Roland Garros è in contatto con gli US Open in modo che i due tornei non “finiscano” molto vicini. “Ci sono molti punti interrogativi. New York sta molto peggio di Parigi quando si parla di virus. A metà giugno confermeranno a quali condizioni intendono organizzare il torneo ”.