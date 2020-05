A Belgrado si gioca un torneo di esibizione come se non ci fosse mai stata la Pandemia (Video)

Le Federazioni Nazionali continuano in questi giorni a promuovere alcuni tornei di esibizione per cercare di avere del tennis giocato, ma il formato di ciascun evento si basa dall’organizzazione e alle regole di ciascun Paese. In Serbia, ad esempio, questo sabato è iniziato il primo torneo di Belgrado, che ha centinaia di persone sugli spalti.

Non ci sono restrizioni pubbliche, i giocatori si salutano e l’arbitro non indossa la mascherina. Ci sono i raccattapalle e i giudici di linea lavorano come se non fossimo in una pandemia, nel modo più normale possibile.

La competizione ha diversi tennisti tra i primi 100 ATP, come Filipe Krajinovic, Laslo Djere e Damir Dzumhur.