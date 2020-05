Stefanos Tsitsipas: “Voglio assumere Guga Kuerten come allenatore”

Stefanos Tsitsipas, numero sei nella classifica mondiale e uno dei giocatori che potrebbe vincere un torneo del Grand Slam nei prossimi anni, viene spesso paragonato, per il suo stile e anche per alcune somiglianze fisiche, a Gustavo Kuerten, tre volte campione del Roland Garros e miglior tennista della storia del Brasile. Il 21enne greco è a conoscenza di questi paragoni e questo venerdì durante un post su Instagram tra il serio ed il faceto, ha dichiarato che aveva già pensato di assumerlo come allenatore.

“Voglio assumere Guga come allenatore. Ricordo alcuni dei suoi incontri quando era molto giovane, al Roland Garros. Ricordo come giocava sulla terra. Era uno dei giocatori che mi piaceva. Ma sono cresciuto di più vedendo Roger e Pete Sampras. Sembrava molto rilassato in campo, aveva molto talento e non sembrava che si sforzasse molto quando giocava a tennis”.

Tsitsipas sottolinea che Guga è un rappresentante fedele e perfetto del Brasile: “C’e” molta passione in quel paese. È il rappresentante perfetto per il tennis brasiliano, perché è appassionato come loro ”, ha confessato.