Naomi Osaka la sportiva più pagata nella storia in un anno

Il 2019 ha portato a Naomi Osaka non solo la vetta del ranking WTA, non solo un titolo del Grande Slam ma anche qualcosa come 37,4 milioni di dollari nelle proprie casse. Una cifra che le ha permesso di diventare la sportiva più pagata della storia in un anno.

La 22enne giapponese – trionfatrice nel 2018 a Flushing Meadows e lo scorso anno a Melbourne – si è lasciata alle spalle Serena Williams e ha saputo fare meglio anche di Maria Sharapova che nel 2015 aveva accumulato oltre 29,7 milioni di dollari.

Forbes l’ha inserita al 29o posto tra i 100 atleti meglio pagati del 2019, quattro posizioni davanti a Serena Williams. Era dal 2016 che due donne non entravano, insieme, in questa graduatoria.