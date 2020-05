Naomi Osaka sulla Copertina di JQ Japan progettata dalla sorella

Naomi Osaka, ex numero uno al mondo e campionessa di due titoli del Grande Slam, è in copertina nell’edizione di giugno di GQ Japan, appositamente progettata da sua sorella Mari Osaka, anche lei tennista. La Osaka appare con una mascherina e l’articolo intende inviare un messaggio di speranza in questo momento di grande difficoltà.

Naomi Osaka is on the cover of GQ Japan, which was drawn by… Mari Osaka. Nice. https://t.co/RlddPRSNpL pic.twitter.com/Od1B4slc3Y — Tumaini Carayol (@tumcarayol) May 21, 2020