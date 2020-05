Tutto pronto per il Roland Garros. Tetto e 12 campi illuminati per l’edizione 2020

Se il mondo fosse tornato alla normalità, la Federazione francese di tennis (FFT) inaugurerebbe questo sabato, alla vigilia dell’inizio del tabellone principale del Roland Garros, il nuovo tetto rimovibile del torneo francese, così come i 12 nuovi campi illuminati, che impediranno contrariamente a quanto è sempre accaduto, che le partite vengano interrotte a causa della mancanza di luce naturale.

Era stato programmato uno spettacolo con DJ internazionali e biglietti venduti per un evento che sarebbe dovuto durare fino a notte fonda, ma tutto è stato posticipato per ora. Tutto è stato rovinato dalla pandemia, ma sembra che il lavoro non sia stato del tutto messo in cantina.

Questo giovedì, il quotidiano francese “L’Equipe” presenta un ampio rapporto in cui parla del Grand Slam francese e racconta come stanno andando le cose. I campi sono finiti, il tetto chiuso, le nuove aree per il pubblico pronte e i 12 campi con nuova illuminazione perfettamente pronti per ospitare la competizione fino “alba”.

L’edizione 2020 del Roland Garros è ancora in piedi, ma è stata rinviata alla fine di settembre per colpa della pandemia di coronavirus.