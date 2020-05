Jamie Hampton annuncia ufficialmente il ritiro. Dopo 6 anni di assenza ha detto basta per i tanti problemi fisici

Jamie Hampton, ex top 25 della classifica WTA e membro della squadra di Fed Cup degli Usa nel 2013, ha annunciato questo martedì, nel mezzo della sospensione dei circuiti, la fine della sua carriera da professionista, a sei anni di distanza dall’ultima partita da quello che è sempre stato il suo “primo amore” a causa di gravi lesioni e diverse operazioni subite.

In una lettera sui social network, la giocatrice che ora ha 30 anni ed ha dovuto smettere di giocare a 24, nel gennaio 2014, ha ricordato le operazioni, i momenti felici e ha rivelato che ora inizierà la sua nuova vita professionale in accademia.

