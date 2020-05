La Nike e le sue divise per il Roland Garros 2020 (se si disputerà)

Non c’è ancora alcuna garanzia che ci sarà il Roland Garros nel 2020, ma se si disputerà, la Nike ha già preparato la sua linea di abbigliamento per un torneo che inizialmente era previsto per iniziare questa settimana (con le qualificazioni). Ironia della sorte, in tempi di quarantena e quando molte persone stanno trascorrendo le loro giorrnate a casa, gli “abiti” ricordano persino il pigiama. A chi è piaciuto?