Fondo per i tennisti in difficoltà: Sostegno solo per i primi 500 del mondo in singolare e per i top 175 in doppio

I circuiti ATP e WTA stanno finalizzando i loro pacchetti di aiuti finanziari per i giocatori di livello inferiore, al fine di aiutarli a far fronte meglio alla crisi del coronavirus, che ha completamente bloccato tutti i circuiti professionistici. Il sito web “Open Court” ha sollevato il velo su alcune delle proposte che stanno per essere annunciate.

E ci sono tre notizie rilevanti:

1 – I due circuiti avranno criteri diversi e supporteranno un numero di giocatori diversi;

2 – L’ATP offrirà il doppio del denaro ai giocatori di singolare rispetto ai giocatori di doppio, ma per la WTA non ci sarà alcuna distinzione.

3 – Nessun giocatore classificato sotto i 500 in singolo e 175 in doppio riceverà alcun aiuto.

Quest’ultimo punto è in qualche modo in controsenso rispetto a quello che era l’obiettivo iniziale di questo fondo di sostegno.

Novità ATP:

– Due pagamenti di $ 4,325 per i giocatori classificati tra il 101 ° e il 500 ° in singoli e due di $ 2,165 per quelli classificati tra il 51 ° e il 175 ° in doppio. Inclusi i tennisti con la classifica protetta.

– I giocatori che hanno vinto $ 250.000 nei 12 mesi precedenti la sospensione del circuito o un milione nei quattro anni precedenti non riceveranno nulla.

Novità WTA:

– Le giocatrici devono aver partecipato ad almeno sei tornei WTA e / o Grand Slam nei 12 mesi precedenti il ​​16 marzo 2020, data in cui le classifiche sono state congelate. Uno di questi tornei deve essere un Grand Slam.

– Le giocatrici che hanno vinto almeno $ 350.000 nell’anno precedente al 16 marzo, almeno 1,4 milioni nei precedenti quattro anni o 3,5 milioni nel corso della loro carriera – non riceveranno nulla.

