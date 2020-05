La curiosa opinione di Artur De Greef

Artur De Greef, tennista belga che ha trascorso buona parte della sua carriera tra Futures e Challenger, ha sorpreso tutti questo sabato quando ha criticato il fatto che i migliori tennisti stanno mettendo a disposizione i loro soldi per aiutare i giocatori di livello inferiore, compreso lui stesso.

“È difficile per me capire perché i giocatori dovrebbero contribuire a questo fondo. Perché i tennisti che giocano meglio dovrebbero pagare noi per il loro successo? Tra quelli che ne beneficiano, ci sono persone che, molto semplicemente, lavorano molto meno degli altri o sono meno bravi. Tutto questo non ha senso ”, ha dichiarato il giocatore che rappresenta il Belgio in Coppa Davis.