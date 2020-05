Da San Marino: Il Consiglio Federale incontra Galvani: condivise linee guida e programmi

Mercoledì sera si è riunito il Consiglio Direttivo della Federazione Sammarinese Tennis che, nell’occasione, ha incontrato il nuovo direttore tecnico Stefano Galvani per condividere idee e programmi. Galvani in settimana si è presentato anche ai genitori degli allievi della Scuola Federale, in un incontro tenutosi nella Vip Lounge all’aperto, nel rispetto delle distanze sociali e delle misure di sicurezza. Il nuovo direttore tecnico ha illustrato la propria filosofia e il proprio programma che, accanto alla parte tecnica, prevede una preparazione mentale per affrontare le partite, trovando apprezzamenti da parte dei genitori.

La programmazione vera e propria partirà da giugno, questa fase di graduale ripresa delle attività servirà a Galvani per valutare il livello dei vari atleti e organizzare i vari gruppi, andando a completare anche lo staff tecnico, che attualmente vede confermate Alice Balducci e Francesca Bernardi.

A livello di staff si aggiungerà una importante novità, un preparatore atletico specializzato per il tennis. Si tratta di Marco Martino, che già ha seguito Marco De Rossi al Circolo Tennis Rungg di Bolzano. La figura di Martino gode di grande esperienza, consolidata anche dalla collaborazione con l’attuale preparatore atletico di Novak Djokovic, Marco Panichi. Seguirà naturalmente De Rossi, anche in ottica di proseguimento del progetto condiviso con il Cons, ma si occuperà più in generale della preparazione atletica di tutti gli atleti agonisti e della Scuola Federale.

Sempre nel corso della riunione di mercoledì sera, il Consiglio Direttivo ha valutato che, data la situazione di incertezza sulle modalità in cui, anche in futuro, si potrà svolgere l’attività sportiva e considerata la necessità di riservare gli spazi agli atleti sammarinesi coinvolti nel nuovo progetto, non vi sono le condizioni per poter proseguire la collaborazione con la San Marino Tennis Academy. A malincuore, dunque, non si potrà andare oltre la data della disdetta, già comunicata in passato, fissata a settembre.

Il Consiglio Federale ringrazia Giorgio Galimberti per la passione e la professionalità con cui ha saputo dare lustro al progetto della San Marino Tennis Academy, per la collaborazione ed i risultati ottenuti insieme in questi anni, augurandogli il meglio per il proseguo della sua avventura.