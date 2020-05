Coronavirus: “salta” anche il torneo ATP 250 di Umago. In Croazia si giocherà nel 2021

A causa dell’emergenza Coronavirus, l’ATP ha deciso di prolungare la sospensione dell’attività internazionale fino al 31 luglio compreso: di conseguenza, sono molti i tornei professionistici che non potranno svolgersi nelle date prefissate. Gli organizzatori dell’evento ATP 250 di Umago (Croazia), al pari dei “colleghi” di Gstaad, hanno fatto sapere in via ufficiale che la manifestazione non potrà svolgersi negli ultimi mesi del 2020, ma è da considerarsi rinviata al 2021: “La salute e la sicurezza di giocatori, staff e spettatori vengono in primo piano; proprio per questo motivo abbiamo deciso che la trentunesima edizione di uno dei tornei più importanti e longevi di Croazia si svolgerà direttamente nel luglio 2021. Annunciamo con molta tristezza la cancellazione dell’evento, che si sarebbe dovuto tenere dal 17 al 26 luglio“.

Per la prima volta dalla sua nascita (1990, anno in cui vinse Goran Prpic in finale su Goran Ivanisevic) il torneo di Umago non potrà disputarsi: nell’albo d’oro della manifestazione figurano due italiani, Fabio Fognini (vincitore nel 2016) e Marco Cecchinato (vincitore nel 2018). A vincere l’ultima edizione fu il serbo Dusan Lajovic.