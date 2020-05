Ulteriore sospensione per il circuito WTA. Cancellati quattro tornei, rinviato l’International di Palermo

La WTA, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha fatto sapere di aver prorogato la sosta dell’attività internazionale fino al 31 luglio, accodandosi dunque alla decisione presa dai “colleghi” dell’ATP.

Non si disputeranno nelle date previste il WTA 125k di Bastad (Svezia) ed i tornei International di Losanna (Svizzera), Bucarest (Romania) e Jurmala (Lettonia): per questi quattro eventi è stata esclusa la riprogrammazione nei prossimi mesi del 2020.

Per quanto concerne il Palermo Ladies Open, originariamente in programma dal 20 luglio, il massimo organo internazionale farà la sua scelta definitiva nel mese di giugno (verso la metà del prossimo mese, infatti, è previsto un ulteriore aggiornamento dei calendari). Emergenza Coronavirus permettendo, il tennis internazionale potrebbe ripartire dalla Sicilia in agosto.