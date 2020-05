Ufficiale: ATP estende la sospensione del tour per tutto il mese di luglio (vale anche per Challenger e ITF)

La notizia era nell’aria, ma adesso è diventata ufficiale. L’ATP ha comunicato che il tour Pro resta sospeso anche per tutto il mese di luglio, per il persistere della pandemia da Covid-19.

La decisione, presa in stretta collaborazione con i membri del Tour, ha come conseguenza che gli eventi di Amburgo, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Umago, Atlanta e Kitzbühel non avranno luogo come da programma. La sospensione si applica anche all’ATP Challenger Tour e agli eventi maschili dell’ITF World Tennis Tour.

“A causa delle continue incertezze sulla pandemia di COVID-19, ci dispiace annunciare la nostra decisione di estendere la sospensione del Tour”, ha dichiarato Andrea Gaudenzi, Presidente di ATP. “Proprio come gli appassionati di tennis, i giocatori e gli organizzatori di tornei in tutto il mondo, condividiamo la delusione per cui il Tour continua ad essere influenzato pesantemente. Continuiamo a valutare tutte le nostre opzioni nel tentativo di riprendere il Tour non appena sarà sicuro farlo, inclusa la fattibilità di riprogrammare gli eventi più avanti nella stagione. Come sempre, la salute e il benessere della comunità del tennis e del grande pubblico rimangono la nostra priorità assoluta in ogni decisione che prendiamo”.

I tornei che si svolgono dal 1 agosto 2020 in poi sono ancora in programma secondo il calendario prestabilito. Un ulteriore aggiornamento sul calendario del tour ATP è previsto per metà giugno.

La situazione resta critica, in continuo divenire.

Marco Mazzoni