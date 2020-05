Renzo Furlan su Jannik Sinner: ” nel circuito da tempo è considerato l’erede dei Federer, Nadal, Djokovic, Murray. Questo non significa che lo diverrà, la carriera di un tennista è costellata da tante variabili, fisiche e mentali.” (Video)

Renzo Furlan ex numero 19 del mondo e conquistato i quarti di finale del Roland Garros ne.l 1995 (dove perse da Sergi Brugera) lavora da qualche tempo nella federazione serba, dove ricopre il ruolo di direttore tecnico.

Furlan in un’intervista al Corriere dell’Alto Adige, ha parlato di Jannik Sinner.

“Sinner è un fenomeno naturale già ben definito a livello mondiale, uno nato per il tennis. Di lui si parla tantissimo anche in Serbia, ma oramai in tutta Europa e nel mondo.

In tal senso la vittoria alle Next Gen Atp Finals lo ha incoronato come il miglior prospetto mondiale, ma nel circuito da tempo è considerato l’erede dei Federer, Nadal, Djokovic, Murray. Questo non significa che lo diverrà, la carriera di un tennista è costellata da tante variabili, fisiche e mentali.”

“L’esempio più eclatante è Kyrgios, che qualche anno fa era il miglior talento emergente, eppure non ha ancora sfondato tra i primissimi. L’aspetto gestionale fa la differenza. Sinner è un ragazzo equilibrato, solido, stabile, che vuole vincere e già più maturo dei suoi 18 anni.

Sinner, in un certo senso, è educato a vincere, sente su di sé la consapevolezza e la responsabilità da quando aveva 13 anni”.

