Sondaggio LiveTennis – La miglior tennista italiana: via alle semifinali, si vota fino a domani sera

Si aprono i sondaggi relativi alle semifinali del torneo femminile che ci permetterà di eleggere la miglior tennista italiana secondo i lettori di LiveTennis: Camila Giorgi sfida Giulia Gatto-Monticone mentre Elisabetta Cocciaretto incrocia Sara Errani. Le votazioni saranno aperte fino alle ore 20.15 di venerdì 15 maggio 2020.

SEMIFINALI

(1) Camila GIORGI vs (3) Giulia GATTO-MONTICONE

(6) Sara ERRANI vs (5) Elisabetta COCCIARETTO

QUARTI DI FINALE

(1) Camila GIORGI vs Federica BILARDO 296-213 (58.2%-41.8%)

(3) Giulia GATTO-MONTICONE vs (7) Martina DI GIUSEPPE 304-205 (59.7%-40.3%)

(4) Martina TREVISAN vs (6) Sara ERRANI 183-326 (36%-64%)

(5) Elisabetta COCCIARETTO vs (2) Jasmine PAOLINI 259-250 (50.9%-49.1%)

TERZO TURNO

(1) Camila GIORGI vs (14) Lucrezia STEFANINI 265-39 (87.2%-12.8%)

Melania DELAI vs Federica BILARDO 262-284 (48%-52%)

(3) Giulia GATTO-MONTICONE vs (16) Camilla SCALA 263-29 (90.1%-9.9%)

Anastasia GRYMALSKA vs (7) Martina DI GIUSEPPE 100-197 (33.7%-66.3%)

(4) Martina TREVISAN vs (10) Jessica PIERI 225-91 (71.2%-28.8%)

(11) Bianca TURATI vs (6) Sara ERRANI 77-220 (25.9%-74.1%)

(5) Elisabetta COCCIARETTO vs Corinna DENTONI 249-54 (82.2%-17.8%)

(15) Deborah CHIESA vs (2) Jasmine PAOLINI 57-240 (19.2%-80.8%)

SECONDO TURNO

(1) Camila GIORGI vs Lisa PIGATO 277-48 (85.2%-14.8%)

(WC) Matilde PAOLETTI vs (14) Lucrezia STEFANINI 114-212 (35%-65%)

(8) Martina CAREGARO vs Melania DELAI 132-207 (38.9%-61.1%)

Federica BILARDO vs (9) Stefania RUBINI 149-143 (51%-49%)

(3) Giulia GATTO-MONTICONE vs Claudia GIOVINE 279-25 (91.8%-8.2%)

Nuria BRANCACCIO vs (16) Camilla SCALA 94-148 (38.8%-61.2%)

(12) Lucia BRONZETTI vs Anastasia GRYMALSKA 99-144 (40.7%-59.3%)

Martina SPIGARELLI vs (7) Martina DI GIUSEPPE 19-226 (7.8%-92.2%)

(4) Martina TREVISAN vs Verena MELISS 265-38 (87.5%-12.5%)

Dalila SPITERI vs (10) Jessica PIERI 29-237 (10.9%-89.1%)

(11) Bianca TURATI vs Federica ROSSI 173-70 (71.2%-28.8%)

Marion VIERTLER vs (6) Sara ERRANI 53-201 (20.9%-79.1%)

(5) Elisabetta COCCIARETTO vs Tatiana PIERI 280-24 (92.1%-7.9%)

Corinna DENTONI vs (13) Cristiana FERRANDO 176-124 (58.7%-41.3%)

(15) Deborah CHIESA vs Camilla ROSATELLO 222-76 (74.5%-25.5%)

Giorgia MARCHETTI vs (2) Jasmine PAOLINI 19-241 (7.3%-92.7%)

TABELLONE FEMMINILE – PRIMO TURNO

(1) Camila GIORGI vs BYE

Lisa PIGATO vs Anna TURATI 162-87 (65.1%-34.9%)

(WC) Matilde PAOLETTI vs (WC) Sara ZIODATO 144-100 (59%-41%)

BYE vs (14) Lucrezia STEFANINI

(8) Martina CAREGARO vs BYE

Melania DELAI vs Federica DI SARRA 196-76 (72.1%-27.9%)

Federica BILARDO vs Gaia SANESI 118-115 (50.6%-49.4%)

BYE vs (9) Stefania RUBINI

(3) Giulia GATTO-MONTICONE vs BYE

Claudia GIOVINE vs (WC) Sofia ROCCHETTI 196-49 (80%-20%)

Nuria BRANCACCIO vs (WC) Alessandra SIMONE 151-62 (70.9%-29.1%)

BYE vs (16) Camilla SCALA

(12) Lucia BRONZETTI vs BYE

Anastasia GRYMALSKA vs Angelica MORATELLI 155-71 (68.6%-31.4%)

Federica ARCIDIACONO vs Martina SPIGARELLI 68-141 (32.5%-67.5%)

BYE vs (7) Martina DI GIUSEPPE

(4) Martina TREVISAN vs BYE

Verena MELISS vs Giulia CRESCENZI 193-54 (78.1%-21.9%)

(WC) Federica SACCO vs Dalila SPITERI 114-132 (46.3%-53.7%)

BYE vs (10) Jessica PIERI

(11) Bianca TURATI vs BYE

Federica ROSSI vs Angelica RAGGI 164-54 (75.2%-24.8%)

Nicole FOSSA HUERGO vs Marion VIERTLER 46-169 (21,4%-78.6%)

BYE vs (6) Sara ERRANI

(5) Elisabetta COCCIARETTO vs BYE

Tatiana PIERI vs Federica PRATI 213-36 (85.5%-14.5%)

Corinna DENTONI vs Aurora ZANTEDESCHI 185-65 (74%-26%)

BYE vs (13) Cristiana FERRANDO

(15) Deborah CHIESA vs BYE

Camilla ROSATELLO vs Martina COLMEGNA 179-68 (72.5%-27.5%)

Giorgia MARCHETTI vs Sara GAMBOGI 169-48 (77.9%-22.1%)

BYE vs (2) Jasmine PAOLINI