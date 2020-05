Sondaggio LiveTennis – Il miglior tennista italiano: le semifinali, si vota fino a domani sera

E’ il momento delle semifinali del torneo maschile che ci permetterà di eleggere il miglior tennista italiano secondo i lettori di LiveTennis. Matteo Berrettini affronterà Jannik Sinner mentre Fabio Fognini se la vedrà con Lorenzo Sonego: sarà obbligatorio esprimere una preferenza per entrambi gli incontri, il sondaggio rimarrà aperto fino alle ore 20.15 di venerdì 15 maggio 2020.

SEMIFINALI

(1) Matteo BERRETTINI vs (4) Jannik SINNER

(3) Lorenzo SONEGO vs (2) Fabio FOGNINI

QUARTI DI FINALE

(1) Matteo BERRETTINI vs (5) Gianluca MAGER 417-31 (93.1%-6.9%)

(4) Jannik SINNER vs (7) Andreas SEPPI 282-166 (62.9%-37.1%)

(8) Salvatore CARUSO vs (3) Lorenzo SONEGO 88-360 (19.6%-80.4%)

(6) Stefano TRAVAGLIA vs (2) Fabio FOGNINI 36-412 (8%-92%)

TERZO TURNO

(1) Matteo BERRETTINI vs (15) Alessandro GIANNESSI 402-17 (95.9%-4.1%)

(5) Gianluca MAGER vs Stefano NAPOLITANO 374-37 (91%-9%)

(4) Jannik SINNER vs (9) Marco CECCHINATO 349-67 (83.9%-16.1%)

(10) Paolo LORENZI vs (7) Andreas SEPPI 45-369 (10.9%-89.1%)

(8) Salvatore CARUSO vs Giulio ZEPPIERI 313-102 (75.4%-24.6%)

(14) Roberto MARCORA vs (3) Lorenzo SONEGO 30-383 (7.3%-92.7%)

(6) Stefano TRAVAGLIA vs (12) Thomas FABBIANO 244-172 (58.7%-41.3%)

(11) Federico GAIO vs (2) Fabio FOGNINI 19-397 (4.6%-95.4%)

SECONDO TURNO

(1) Matteo BERRETTINI vs Enrico DALLA VALLE 570-27 (95.5%-4.5%)

Jacopo BERRETTINI vs (15) Alessandro GIANNESSI 104-490 (17.5%-82.5%)

(5) Gianluca MAGER vs Filippo BALDI 370-46 (88.9%-11.1%)

Stefano NAPOLITANO vs (16) Matteo VIOLA 269-142 (65.5%-34.5%)

(4) Jannik SINNER vs Francesco FORTI 402-18 (95.7%-4.3%)

Andrea BASSO vs (9) Marco CECCHINATO 83-518 (13.8%-86.2%)

(10) Paolo LORENZI vs Liam CARUANA 533-61 (89.7%-10.3%)

Gianluigi QUINZI vs (7) Andreas SEPPI 41-551 (6.9%-93.1%)

(8) Salvatore CARUSO vs Marco BORTOLOTTI 563-24 (95.9%-4.1%)

Giulio ZEPPIERI vs (13) Lorenzo GIUSTINO 347-234 (59.7%-40.3%)

(14) Roberto MARCORA vs Andrea VAVASSORI 317-93 (77.3%-22.7%)

Simone BOLELLI vs (3) Lorenzo SONEGO 157-260 (37.6%-62.4%)

(6) Stefano TRAVAGLIA vs Lorenzo MUSETTI 207-206 (50.1%-49.9%)

(WC) Matteo DONATI vs (12) Thomas FABBIANO 109-493 (18.1%-81.9%)

(11) Federico GAIO vs Andrea ARNABOLDI 280-130 (68.3%-31.7%)

Luca VANNI vs (2) Fabio FOGNINI 48-549 (8%-92%)

TABELLONE MASCHILE – PRIMO TURNO

(1) Matteo BERRETTINI vs BYE

Enrico DALLA VALLE vs Giovanni FONIO 347-158 (68.7%-31.3%)

(WC) Luciano DARDERI vs Jacopo BERRETTINI 126-381 (24.9%-75.1%)

BYE vs (15) Alessandro GIANNESSI

(5) Gianluca MAGER vs BYE

Gian Marco MORONI vs Filippo BALDI 157-197 (44.4%-55.6%)

Julian OCLEPPO vs Stefano NAPOLITANO 127-223 (36.3%-63.7%)

BYE vs (16) Matteo VIOLA

(4) Jannik SINNER vs BYE

Fabrizio ORNAGO vs Francesco FORTI 96-249 (27.8%-72.2%)

Riccardo BONADIO vs Andrea BASSO 201-297 (40.4%-59.6%)

BYE vs (9) Marco CECCHINATO

(10) Paolo LORENZI vs BYE

Liam CARUANA vs Andrea PELLEGRINO 256-241 (51.5%-48.5%)

Gianluigi QUINZI vs Alexander WEIS 420-84 (83.3%-16.7%)

BYE vs (7) Andreas SEPPI

(8) Salvatore CARUSO vs BYE

Marco BORTOLOTTI vs (WC) Francesco PASSARO 361-143 (71.6%-28.4%)

Giulio ZEPPIERI vs Erik CREPALDI 473-30 (94%-6%)

BYE vs (13) Lorenzo GIUSTINO

(14) Roberto MARCORA vs BYE

(WC) Flavio COBOLLI vs Andrea VAVASSORI 82-269 (23.4%-76.6%)

Simone BOLELLI vs Raul BRANCACCIO 312-47 (86.9%-13.1%)

BYE vs (3) Lorenzo SONEGO

(6) Stefano TRAVAGLIA vs BYE

Lorenzo MUSETTI vs Alessandro BEGA 336-22 (93.9%-6.1%)

Riccardo BALZERANI vs (WC) Matteo DONATI 59-296 (16.6%-83.4%)

BYE vs (12) Thomas FABBIANO

(11) Federico GAIO vs BYE

(WC) Luca NARDI vs Andrea ARNABOLDI 150-208 (41.9%-58.1%)

Daniele CAPECCHI vs Luca VANNI 30-474 (6%-94%)

BYE vs (2) Fabio FOGNINI