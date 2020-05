Marcelo Rios ed il suo modo “curioso” di affrontare l’Emergenza Coronavirus

L’ex numero uno al mondo Marcelo Rios ha pubblicato un post su Instagram in cui affronta la questione del coronavirus e concorda con la mano pesante per coloro che non rispettano il confinamento che è in vigore nelle Filippine.

“Non so che tipo di governo hanno le Filippine, ma ucciderei le persone che non rispettano la quarantena. Sono sicuro che con queste misure non ci sarà nessun altro che mancherà di rispetto all’ordine governativo. Questo è il mio pensiero personale, quando le cose si complicano, devono esserci misure più severe ”, aggiunge l’ex n.1 del mondo.