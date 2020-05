Rafael Nadal tentenna alla diretta con Nick Kyrgios: ” “Non mi dispiacerebbe fare una diretta con Nick, ma penso che si divertirebbe di più con qualcuno della sua età”

Rafael Nadal, numero due al mondo, ha reagito oggi all’invito di Nick Kyrgios, che la scorsa settimana lo ha invitato per fare una diretta Instagram simile a quella che hanno fatto alcuni dei migliori giocatori del mondo. Nadal non ha respinto l’idea, ma non ha mostrato neppure un grande entusiasmo.

“Non mi dispiacerebbe fare una diretta con Nick, ma penso che si divertirebbe di più con qualcuno della sua età. C’è un grande divario generazionale tra noi due secondo me ”, ha commentato lo spagnolo.