Wimbledon si prepara ugualmente anche senza il torneo

Il torneo di Wimbledon è per ora l’unico torneo del Grand Slam cancellato nel 2020, con l’organizzazione che ha scelto di ripartire direttamente nella prossima stagione, ma i responsabili dei campi dell’ All England Club non hanno trascurato la cura del manto erboso.

A Wimbledon, i campi sono meticolosamente preparati come se ci fosse il torneo: l’erba è stata tagliata in maniera perfetta e le linee dovrebbero essere ridipinte nelle prossime settimane.

L’All England Club è un club privato e si prevede che i suoi membri potranno godere dei campi del complesso nelle prossime settimane, una volta che tutte le restrizioni saranno revocate dal governo in tempo di pandemia da COVID 19.