Dominic Thiem, attuale n.3 della classifica, ha recentemente scosso il mondo del tennis con le sue controverse dichirazioni sugli aiuti ai giocatori di bassa classifica, tacciati di essere poco professionali.

L’ex- giocatore austriaco, Antonisch, è arrivato quindi in suo soccorso affermando che l’ass0 austriaco sta attualmente finanziando un altro giocatore austriaco delle retrovie, Marko Andrejic, 17 enne che occupa la posizione n. 144 della classifica ITF junior.

Andrejic è allenato da Wolgang Thiem, padre di Dominic. ed avrà l’opportunità di partecipare al tour nazionale austriaco in programma.

Il finalista dell’ultimo AO, vinto da Djokovic, ha poi approfondito in un’intervista quali siano i suoi punti deboli, affermando che data la sua età recupera facilmente dagli sforzi fisici, mentre ha in programma di lavorare di più sul suo debole approccio mentale, “ciò che differenzia il successo dal fallimento è l’aspetto mentale e sto lavorando su questo”, asserendo che riesce a motivarsi solo guardando le sue migliori prestazioni in campo, ad esempio la sua finale Slam di Melbourne, e che attualmente sta utilizza “questo periodo di isolamento come opportunità per riposarmi mentalmente.”

Un Grazie a Mandrake