-50% delle entrate se il Roland Garros si giocasse a porte chiuse

Il torneo del Roland Garros, inizialmente previsto per il 25 maggio, ha sorpreso tutti e tutto a marzo, annunciando il rinvio dell’evento alla fine di settembre.

La decisione, quindi fortemente criticata, è stata giustificata dalla necessità di cercare di salvare uno dei più grandi tornei di tennis del mondo, ma non impedirà delle enormi carenze di entrate per il Grand Slam francese.

Mentre martedì il quotidiano francese “L’Equipe” afferma che la Federazione francese (FFT) prevede che un calo delle entrate che si aggirerà intorno al 50 percento se la manifestazione verrà disputata senza pubblico.

Ricordiamo che il Roland Garros ha annunciato che restituirà i soldi di tutti i biglietti acquistati per le date originali, al fine di poter vendere dei nuovi biglietti adeguati alla nuova realtà. In un altro scenario, il torneo si pensa di disputarlo a porte chiuse.