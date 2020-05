Wimbledon: Un piano di 1,2 milioni di sterline per aiutare la popolazione

Martedì gli organizzatori del torneo di Wimbledon hanno annunciato che creeranno un piano per aiutare la popolazione al fine di mitigare l’impatto del coronavirus nel paese.

In una dichiarazione, gli organizzatori hanno dichiarato che procederanno con 1,2 milioni di sterline per aituare le persone più svantaggiate dalla pandemia con cibo e attrezzature necessarie per combattere la situazione da parte degli operatori sanitari.

Ian Hewitt, presidente di Wimbledon, ha spiegato come agiranno : “L’AELTC, il club e la Wimbledon Foundation hanno raggiunto un accordo per dare 1,2 milioni di sterline in beneficenza e per aiutare a combattere il Covid-19. Dato che saremo un anno senza il torneo, la nostra massima priorità rimane la salute e il benessere di tutti coloro che accedono per vedere il torneo di Wimbledon. Crediamo fermamente che Wimbledon abbia la responsabilità e la capacità di agire utilizzando le nostre risorse per aiutare chi ne ha più bisogno, in particolare in una crisi di questo tipo. Stiamo lavorando duramente per sviluppare una serie di misure che mirano ad aiutare le comunità locali e regionali che sono maggiormente colpite durante questo periodo di pandemia e sappiamo anche che sarà difficile per molti anche quando sarà finita l’emergenza sanitaria. Non vediamo l’ora di ritornare nuovamente insieme”.