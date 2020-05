Maria Sharapova si mantiene in forma (Video)

Maria Sharapova, ritirata a febbraio, pochi giorni prima che l’intero circuito fosse sospeso per colpa della pandemia di coronavirus, oggi ha pubblicato un video sul suo Instagram, dimostrando che nonostante non competa più rimane sempre in forma.

La 33enne russa, che non ha più preso la racchetta in mano dagli Australian Open – il suo ultimo torneo – si mantiene in forma anche in questo periodo di quarantena con una serie di esercizi da casa.

“Non sono abituata ad allenarmi da sola” ha dichiarato la russa, che non nasconde che la cosa più semplice da fare in questa fase sarebbe mangiare.