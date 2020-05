Emergenza Coronavirus: La situazione in Australia raccontata dalla Barty ” Qui in Australia abbiamo la fortuna di avere una situazione più controllata e questo è qualcosa che mi ha permesso di allenarmi”

Ashleigh Barty , n.1 del mondo, ha parlato con The Age dell’impatto della pandemia di coronavirus in Australia.

“Sto aspettando di scoprire quali sono i piani della WTA. Qui in Australia abbiamo la fortuna di avere una situazione più controllata e questo è qualcosa che mi ha permesso di allenarmi in maniera normale anche se siamo ovviamente molto attenti”.

La Barty ha anche parlato del suo 2019 e spera di tornare presto a competere:

“Ho avuto molto tempo in queste settimane per riflettere sull’anno passato. Il 2019 è stato un anno incredibile per me e per tutto il mio team. Ricordando tutti quei bei momenti è servito per tornare in campo per allenarmi con maggiore forza ed ho tanta voglia di ritornare nuovamente a giocare”.