Sondaggio LiveTennis – Il miglior tennista italiano: ok Fognini e Seppi, Travaglia batte Fabbiano

Si è allineato ai quarti di finale il tabellone maschile del torneo che consentirà di eleggere il miglior tennista italiano secondo i lettori di LiveTennis. Fabio Fognini e Gianluca Mager si impongono agevolmente su Gaio e Napolitano, avanzano anche Andreas Seppi e Jannik Sinner; Lorenzo Sonego supera Marcora ed ora affronterà Salvatore Caruso, che ha eliminato Zeppieri. Il sondaggio più equilibrato di giornata ha visto Stefano Travaglia imporsi su Fabbiano con il 58.7% delle preferenze.

TERZO TURNO

(1) Matteo BERRETTINI vs (15) Alessandro GIANNESSI 402-17 (95.9%-4.1%)

(5) Gianluca MAGER vs Stefano NAPOLITANO 374-37 (91%-9%)

(4) Jannik SINNER vs (9) Marco CECCHINATO 349-67 (83.9%-16.1%)

(10) Paolo LORENZI vs (7) Andreas SEPPI 45-369 (10.9%-89.1%)

(8) Salvatore CARUSO vs Giulio ZEPPIERI 313-102 (75.4%-24.6%)

(14) Roberto MARCORA vs (3) Lorenzo SONEGO 30-383 (7.3%-92.7%)

(6) Stefano TRAVAGLIA vs (12) Thomas FABBIANO 244-172 (58.7%-41.3%)

(11) Federico GAIO vs (2) Fabio FOGNINI 19-397 (4.6%-95.4%)

SECONDO TURNO

(1) Matteo BERRETTINI vs Enrico DALLA VALLE 570-27 (95.5%-4.5%)

Jacopo BERRETTINI vs (15) Alessandro GIANNESSI 104-490 (17.5%-82.5%)

(5) Gianluca MAGER vs Filippo BALDI 370-46 (88.9%-11.1%)

Stefano NAPOLITANO vs (16) Matteo VIOLA 269-142 (65.5%-34.5%)

(4) Jannik SINNER vs Francesco FORTI 402-18 (95.7%-4.3%)

Andrea BASSO vs (9) Marco CECCHINATO 83-518 (13.8%-86.2%)

(10) Paolo LORENZI vs Liam CARUANA 533-61 (89.7%-10.3%)

Gianluigi QUINZI vs (7) Andreas SEPPI 41-551 (6.9%-93.1%)

(8) Salvatore CARUSO vs Marco BORTOLOTTI 563-24 (95.9%-4.1%)

Giulio ZEPPIERI vs (13) Lorenzo GIUSTINO 347-234 (59.7%-40.3%)

(14) Roberto MARCORA vs Andrea VAVASSORI 317-93 (77.3%-22.7%)

Simone BOLELLI vs (3) Lorenzo SONEGO 157-260 (37.6%-62.4%)

(6) Stefano TRAVAGLIA vs Lorenzo MUSETTI 207-206 (50.1%-49.9%)

(WC) Matteo DONATI vs (12) Thomas FABBIANO 109-493 (18.1%-81.9%)

(11) Federico GAIO vs Andrea ARNABOLDI 280-130 (68.3%-31.7%)

Luca VANNI vs (2) Fabio FOGNINI 48-549 (8%-92%)

TABELLONE MASCHILE – PRIMO TURNO

(1) Matteo BERRETTINI vs BYE

Enrico DALLA VALLE vs Giovanni FONIO 347-158 (68.7%-31.3%)

(WC) Luciano DARDERI vs Jacopo BERRETTINI 126-381 (24.9%-75.1%)

BYE vs (15) Alessandro GIANNESSI

(5) Gianluca MAGER vs BYE

Gian Marco MORONI vs Filippo BALDI 157-197 (44.4%-55.6%)

Julian OCLEPPO vs Stefano NAPOLITANO 127-223 (36.3%-63.7%)

BYE vs (16) Matteo VIOLA

(4) Jannik SINNER vs BYE

Fabrizio ORNAGO vs Francesco FORTI 96-249 (27.8%-72.2%)

Riccardo BONADIO vs Andrea BASSO 201-297 (40.4%-59.6%)

BYE vs (9) Marco CECCHINATO

(10) Paolo LORENZI vs BYE

Liam CARUANA vs Andrea PELLEGRINO 256-241 (51.5%-48.5%)

Gianluigi QUINZI vs Alexander WEIS 420-84 (83.3%-16.7%)

BYE vs (7) Andreas SEPPI

(8) Salvatore CARUSO vs BYE

Marco BORTOLOTTI vs (WC) Francesco PASSARO 361-143 (71.6%-28.4%)

Giulio ZEPPIERI vs Erik CREPALDI 473-30 (94%-6%)

BYE vs (13) Lorenzo GIUSTINO

(14) Roberto MARCORA vs BYE

(WC) Flavio COBOLLI vs Andrea VAVASSORI 82-269 (23.4%-76.6%)

Simone BOLELLI vs Raul BRANCACCIO 312-47 (86.9%-13.1%)

BYE vs (3) Lorenzo SONEGO

(6) Stefano TRAVAGLIA vs BYE

Lorenzo MUSETTI vs Alessandro BEGA 336-22 (93.9%-6.1%)

Riccardo BALZERANI vs (WC) Matteo DONATI 59-296 (16.6%-83.4%)

BYE vs (12) Thomas FABBIANO

(11) Federico GAIO vs BYE

(WC) Luca NARDI vs Andrea ARNABOLDI 150-208 (41.9%-58.1%)

Daniele CAPECCHI vs Luca VANNI 30-474 (6%-94%)

BYE vs (2) Fabio FOGNINI