Nubi anche sullo svolgimento della Davis Cup a novembre. Piquè: “Sono pessimista su tutta questa situazione”

Gerard Piqué, presidente di Kosmos e uno dei principali promotori delle Finals di Coppa Davis, che ha debuttato nel calendario nel 2019 con il suo nuovo formato, non è sicuro che l’evento non sarà influenzato dal coronavirus. L

La manifestazione è in programma alla Caja Mágica di Madrid alla fine di novembre, ma Piqué teme che l’evento non possa essere disputato.

“C’è molta incertezza. Rimaniamo attenti a ciò che ci dicono le autorità, ma sono pessimista su tutta questa situazione. Vedremo se è possibile disputarla, ma è improbabile che la Coppa Davis si possa giocare senza pubblico ”, ha dichiarato il difensore centrale del Barcellona, che ancora non conosce se sarà in grado giocare nella Liga o in Champions League in questa stagione.