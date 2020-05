Emergenza Coronavirus: Arthur Reymond senza campo da tennis ne costruisce uno nel suo giardino

Questi mesi di pandemia da covid-19 sono una grande sfida per tutti e anche i tennisti non hanno fatto naturalmente eccezione. Ad alcuni di loro è stato impedito di allenarsi dai governi dei loro paesi e coloro che non sono stati abbastanza fortunati da avere un campo da tennis non hanno potuto giocare.

Non è stato così per Arthur Reymond, un giovane di 21 anni, al n 589 ° posto della classifica mondiale. In compagnia di suo padre, Arthur ha costruito un campo da tennis, che in realtà esisteva qualche decennio fa ma fu completamente abbandonato. E l’hanno fatto con le proprie mani!

“È stata una situazione di pura felicità quando abbiamo finito. All’inizio pensavamo che avremmo avuto un lavoro più semplice, ma poi abbiamo scoperto che alcune radici delle piante che erano sul campo che stavamo costuendo erano più grandi delle palline da tennis “, ha detto il giovane tennista a” L’Equipe “. “Posso garantire che il campo è perfetto. E questo lavoro è stato anche buono per aumentare la massa muscolare … “