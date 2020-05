Arina Rodionova in difesa di Dominic Thiem: ” È stata l’ITF a rovinare tutto e Thiem non dovrebbe essere odiato perché non vuole condividere le proprie risorse con noi ”

Arina Rodionova, che occupa la 152esima posizione WTA (ed è in top 100 ìn doppio) ha lanciato questa domenica una difesa su Dominic Thiem.

“È un’opinione molto impopolare, ma penso che si dovrebbe togliere del peso dalle spalle di Dominic Thiem su questo argomento. Indipendentemente da ciò che ha già guadagnato nella sua carriera e quest’anno (tutti continuano a contare i suoi soldi …), è una sua opinione e fa quello che vuole con il suo denaro. Non è colpa sua se i giocatori di tennis con il ranking più basso non hanno abbastanza soldi. È stata l’ITF a rovinare tutto e Thiem non dovrebbe essere odiato perché non vuole condividere le proprie risorse con noi ”, ha dichiarato la tennista, che stava anche vivendo la fase migliore della sua carriera quando il tennis è stato fermato per l’epidemia di coronavirus.