Il Roland Garros cambia idea. Verso il Si per giocare il torneo anche a porte chiuse

Ogni giorno, in tempo di pandemia, arrivano notizie spesso anche contrastanti tra loro ma è dovuto al momento di emergenza totale che il mondo sta vivendo in questi mesi.

La Federazione francese di tennis sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi, come affermato dal proprio presidente Bernard Giudicelli di giocare il Roland Garros a porte chiuse: “Non scartiamo alcuna opzione. Attualmente non ci sbilanciamo da nessuna parte, ma è vero che le porte chiuse permetterebbero di far girare una parte del modello economico, con i diritti tv e gli sponsor, che non è da trascurare”.

Gli organizzatori del torneo, il cui inizio è stato spostato dal 24 maggio al 20 settembre a causa del coronavirus, nel frattempo hanno già rimborsato coloro che avevano acquistato i biglietti. Riguardo al cambio date Giudicelli ha detto: “È stata una scelta ponderata. Il torneo è il motore del tennis francese ed è fondamentale per il nostro ecosistema, quindi l’abbiamo voluto proteggere”.