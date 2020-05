Lucas Pouille apre un’azienda che produce alcool gel

Lucas Pouille, ex top 10 e uno dei migliori giocatori francesi negli ultimi anni, si è unito a un amico nelle ultime settimane per creare il marchio “Hygy”, un’azienda che produce alcol gel. In meno di dieci giorni, sono state prodotte più di mille unità.

Il tennista ha approfittato della sospensione del circuito, programmato per tornare a luglio – nella migliore delle ipotesi – ed è impegnato in un’altra attività economica. Parte del ricavato sarà devoluto alla fondazione Hospital de France. “L’azienda del mio amico Maxime Rousseaux è stata completamente fermata”, ha spiegato l’ex numero 1 francese: “Abbiamo pensato che sarebbe stata una grande idea creare questo nuovo marchio, in cui ho investito, per lanciare questa novità”.

Pouille è consapevole che il mondo non sarà mai più com’era prima. “Le regole sanitarie saranno molto diverse e dureranno a lungo. Ogni azienda, negozio o ristorante dovrà essere in grado di fornire gel. Non ho mai viaggiato con una mascherina, non ho quasi messo il gel sulle mani. Oggi ho sempre la mia bottiglietta con me. “

Lucas Pouille è iscritto al torneo di esibizione presso l’accademia di Patrick Mouratoglou, in Francia, in programma il prossimo 13 giugno.