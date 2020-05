Andrea Gaudenzi parla della stagione 2020: Il 15 maggio le prime decisioni sui tornei di Luglio. Il 01 Giugno su quelli di Agosto

Andrea Gaudenzi vuole restare ottimista oer il rimanente resto della stagione. In un’intervista rilasciata all’agenzia Reuters il presidente dell’ATP ha dichiarato che “sarebbe sbagliato cancellare già ora tutta la stagione 2020, perché nessuno può sapere cosa succederà”

.

I Tour ATP e WTA sono fermi fino al 13 luglio, ma giocatori e giocatrici avranno presto novità sul proseguimento delle attività. “Ci siamo fissati una prima scadenza il 15 maggio per i tornei in programma a luglio dopo Wimbledon – ha spiegato Gaudenzi – ed una seconda il 1o giugno per quelli del mese di agosto. Prenderemo le decisioni dalle otto alle sei settimane prima delle scadenze, sarebbe stupido farlo prima”.

Per quanto riguarda gli US Open bisognerà invece aspettare un po’ di più