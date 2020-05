Emergenza Coronavirus: Alejandro Davidovich Fokina non capisce alcune restrizioni in Spagna

In Spagna, uno dei paesi più colpiti dalla pandemia, stanno arrivando molte critiche dai tennisti. Rafael Nadal, David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano López e Nicolas Almagro sono stati alcuni dei tennisti a criticare pubblicamente il modo in cui il paese è stato guidato in questa fase e ora è stata la volta del giovane Alejandro Davidovich Fokina, 20 anni, di mettere in discussione le deicisioni del governo.

Per quale motivo non puoi giocare a tennis, ma puoi correre però liberamente per le strade …

Il messaggio condiviso dal giovane spagnolo sui social network non lascia dubbi sulla sua opinione.