Sondaggio LiveTennis – Il miglior tennista italiano: prosegue il torneo. Si vota fino alle 12.30 di lunedì

Prosegue il torneo maschile che ci consentirà di eleggere il miglior tennista italiano secondo i lettori di LiveTennis. Dopo il bye al primo ostacolo, fanno il loro esordio nel torneo Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Gianluca Mager, opposti rispettivamente a Francesco Forti, Simone Bolelli e Filippo Baldi. Toccherà nuovamente a Matteo Berrettini che, al terzo round, affronta Alessandro Giannessi.

Le votazioni saranno aperte fino alle ore 12.30 di lunedì 11 maggio 2020. Non saranno conteggiati i voti espressi nei commenti.

TERZO TURNO

(1) Matteo BERRETTINI vs (15) Alessandro GIANNESSI

SECONDO TURNO

(5) Gianluca MAGER vs Filippo BALDI

Stefano NAPOLITANO vs (16) Matteo VIOLA

(4) Jannik SINNER vs Francesco FORTI

(14) Roberto MARCORA vs Andrea VAVASSORI

Simone BOLELLI vs (3) Lorenzo SONEGO

(6) Stefano TRAVAGLIA vs Lorenzo MUSETTI

(11) Federico GAIO vs Andrea ARNABOLDI