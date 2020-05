Sondaggio LiveTennis – La miglior tennista italiana: si chiude il 2° turno. Tocca a Paolini ed Errani

Si concludono gli incontri di secondo turno del torneo femminile che ci consentirà di conoscere la miglior tennista italiana secondo i lettori di LiveTennis. Fanno il loro esordio nella competizione Jasmine Paolini e Sara Errani, opposte rispettivamente a Giorgia Marchetti e Marion Viertler.

Le votazioni saranno aperte fino alle ore 20 di lunedì 11 maggio 2020. Non saranno conteggiati i voti espressi nei commenti.

SECONDO TURNO

Federica BILARDO vs (9) Stefania RUBINI

Nuria BRANCACCIO vs (16) Camilla SCALA

(12) Lucia BRONZETTI vs Anastasia GRYMALSKA

Martina SPIGARELLI vs (7) Martina DI GIUSEPPE

Dalila SPITERI vs (10) Jessica PIERI

(11) Bianca TURATI vs Federica ROSSI

Marion VIERTLER vs (6) Sara ERRANI

Giorgia MARCHETTI vs (2) Jasmine PAOLINI