Marco Trungelliti attacca l’ATP e Dominic Thiem

Marco Trungelliti attraverso alcune dichiarazioni a La Nacion ha attaccato l’Atp per il trattamento riservato ai tennisti di seconda fascia: “Il modo in cui le più grandi organizzazioni di tennis gestiscono questa situazione è mediocre.”

“Questo sistema è molto debole e lascia in stato di abbandono diversi tennisti, allenatori e preparatori atletici. Il mondo del tennis prevede che ogni qual volta un tennista crolla in classifica inizia ad avere problemi economici.

Ad esempio il numero 120 al mondo ha difficoltà a fare quadrare i conti. Ho parlato con tante persone ed in questo momento c’è tanta rabbia tra i tennisti” Trungelliti parla anche della comunicazione: “Nel tennis non ci sono informazioni, non apparteniamo a nessuna organizzazione e questa mancanza di comunicazione è terrificante”.

L’attacco a Thiem: “Ci sono tennisti che non osservano nulla , sembra che per loro noi non contiamo come esseri umani. Alla fine ognuno fa quello che vuole con i soldi, ma dire che il mondo del tennis e i tennisti non meritano aiuti quando ci sono tanti tra noi che faticano come animali per arrivare a questo punto, è davvero molto brutto”.