Coronavirus: in Tunisia la ripresa degli allenamenti solo al termine del Ramadan

In Tunisia, nonostante i numeri di contagi da Coronavirus non siano allarmanti (1.025 casi registrati nel Paese, 43 vittime), non si potrà riprendere a giocare a tennis nel breve periodo. In questo momento, infatti, è in corso il Ramadan, il mese di commemorazione della rivelazione del Corano a Maometto, e la Federazione Tunisina di Tennis, guidata da Salma Mouelhi, ha deciso di dare il via libera per la ripresa gli allenamenti solamente al termine di questo mese sacro, vale a dire dal prossimo 26 maggio (il Ramadan terminerà sabato 23).

Tra i tanti giocatori coinvolti da questa decisione c’è Malek Jaziri, numero uno di Tunisia ed attuale n.261 della classifica mondiale ATP in singolare. La scelta della Federazione non influirà sull’attività di Ons Jabeur, n.39 della classifica WTA e capace di spingersi sino ai quarti di finale agli Australian Open nel mese di gennaio, perché attualmente si trova negli Stati Uniti.