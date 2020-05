Fabio Fognini ritorna ad allenarsi ad Arma di Taggia: “Sono fortunato a poter condividere questo momento con la persona che amo”

Fabio Fognini ha scritto un messaggio sui social network per celebrare il suo ritorno in campo, dopo essere stato fermo per due mesi per colpa della pandemia di coronavirus.

Fognini era insieme alla moglie ed ex tennista Flavia Pennetta e ha lasciato un messaggio di speranza per tutti i tifosi:

“In questi tempi difficili puoi capire quanto qualcosa può significare per te, specialmente quando non puoi farla … Per me è il tennis. È un giorno speciale. Tornare in campo due mesi dopo è fantastico. Sono fortunato a poter condividere questo momento con la persona che amo. Questo è il mio paese, la mia città, il mio campo, il mio mare. È molto normale, ma è speciale. La strada per la normalità è ancora lunga, ma ricorderò sempre quello che ho provato oggi. Tutto il mio amore è per voi! Continueremo a combattere insieme!”.

Stamane Fabio si è allenato al Tennis Armesi di Arma di Taggia con Thomas Fabbiano.