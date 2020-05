La proposta di Todd Martin. Fermare la stagione 2020 e partire nel migliore dei modi il prossimo anno

Todd Martin, che è stato tra i primi 5 al mondo ed ha allenato anche Andy Roddick come allenatore, non crede che gli US Open saranno giocati nel 2020. Per Martin, non ha nemmeno senso che i tornei internazionali partono in questa stagione.

“La cosa più corretta da fare sarebbe fermare totalmente la stagione 2020. Ciò darebbe a tutti il tempo di preparare nel modo migliore ciò che verrà dopo. È importante prendere decisioni a lungo termine e gettare le basi per il futuro nostro sport ”, ha dichiarato Martin.

Todd in passato faceva parte dell’organizzazione degli US Open e afferma che, data la sua esperienza, giocare a porte chiuse non è un’opzione. “Non penso che sia un’ipotesi a causa della quantità di denaro che andrebbe persa. Penso che sia molto difficile che il torneo si svolga, onestamente. ”