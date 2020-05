Sondaggio LiveTennis – La miglior tennista italiana: si conclude il 1° turno. Si vota fino alle 18 di giovedì

Si prosegue con i restanti otto incontri di primo turno del tabellone femminile: le votazioni saranno aperte fino alle ore 18 di giovedì 7 maggio. In caso di parità, sarà effettuato uno spareggio. Non saranno conteggiati i voti espressi nei commenti.

Dal pomeriggio di giovedì cominceranno gli incontri di secondo turno con gli esordi per le teste di serie.

PRIMO TURNO ELIMINATORIO – TORNEO FEMMINILE:

Melania DELAI vs Federica DI SARRA

Federica BILARDO vs Gaia SANESI

Nuria BRANCACCIO vs (WC) Alessandra SIMONE

Anastasia GRYMALSKA vs Angelica MORATELLI

Federica ARCIDIACONO vs Martina SPIGARELLI

Federica ROSSI vs Angelica RAGGI

Nicole FOSSA HUERGO vs Marion VIERTLER

Giorgia MARCHETTI vs Sara GAMBOGI