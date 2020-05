Sondaggio LiveTennis – La miglior tennista italiana: avanti Rossi e Delai. Bilardo vince per tre voti

Si è allineato al secondo turno il tabellone femminile del torneo che ci consentirà di conoscere la miglior tennista italiana secondo i lettori di LiveTennis. Incredibile equilibrio nella sfida tra Federica Bilardo e Gaia Sanesi: a spuntarla è stata la giovane palermitana con uno scarto di appena tre voti. Superano l’esordio, con un netto divario rispetto all’avversaria, Melania Delai, Federica Rossi e Marion Viertler. Ok anche Giorgia Marchetti, Martina Spigarelli, Nuria Brancaccio e Anastasia Grymalska.

PRIMO TURNO ELIMINATORIO – TORNEO FEMMINILE:

Melania DELAI vs Federica DI SARRA 196-76 (72.1%-27.9%)

Federica BILARDO vs Gaia SANESI 118-115 (50.6%-49.4%)

Nuria BRANCACCIO vs (WC) Alessandra SIMONE 151-62 (70.9%-29.1%)

Anastasia GRYMALSKA vs Angelica MORATELLI 155-71 (68.6%-31.4%)

Federica ARCIDIACONO vs Martina SPIGARELLI 68-141 (32.5%-67.5%)

Federica ROSSI vs Angelica RAGGI 164-54 (75.2%-24.8%)

Nicole FOSSA HUERGO vs Marion VIERTLER 46-169 (21,4%-78.6%)

Giorgia MARCHETTI vs Sara GAMBOGI 169-48 (77.9%-22.1%)