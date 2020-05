Ivan Ljubicic su Roger Federer: “In effetti, mi dice che giocherà fino a quando avrà 100 anni, quindi abbiamo tempo”

Roger Federer festeggierà il suo 39 ° compleanno l’8 agosto e non ha ancora intenzione di appendere la racchetta al chiodo.

La garanzia è stata data questa domenica dal croato Ivan Ljubicic, uno dei suoi allenatori, in un’intervista molto interessante rilasciata al giornale “La Stampa”.

“Al momento si sta ancora riprendendo da un’operazione al ginocchio, quindi questa lunga pausa non lo ha influenzato molto al momento. Tuttavia, l’obiettivo è quello di essere pronti nel momento in cui sarà permesso giocare. Vogliamo farlo nel 2020. In relazione al 2021, vedremo più avanti. In effetti, mi dice che giocherà fino a quando avrà 100 anni, quindi abbiamo tempo ”, ha scherzato il croato, ex top 5 mondiale.

Il circuito non ha ancora una data chiara per la sua ripartenza: “Da un lato, penso che il tennis, come sport sociale, sarà uno dei primi a riprendere, ma temo che a, livello di noi profesionisti, sarà uno degli ultimi a riprendere. Dipende principalmente dal tour ATP, ma anche dalle linee guida e dalle decisioni di ciascun governo dei rispettivi paesi. È difficile immaginare chi trarrà maggiori benefici dopo tutto questo, ma credo che sarà più facile per quei giocatori che sono più bravi a gestire le emozioni. Sarà molto interessante vedere come andranno le cose ”.