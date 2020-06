ITF: cancellati sette tornei in programma nel mese di agosto. Posticipato un evento Juniores

Arrivano le prime novità nei calendari dei tornei del circuito ITF: l’attività professionistica, salvo ulteriori proroghe (la decisione ufficiale dovrebbe arrivare lunedì 15 giugno), rimarrà ferma almeno fino al 1° agosto, ma già da ora diverse manifestazioni in programma dopo questa data hanno alzato “bandiera bianca”, rimandando i rispettivi appuntamenti alla prossima stagione a causa dei numerosi problemi organizzativi dettati dall’emergenza Coronavirus.

Nel circuito Futures è stato cancellato e rinviato direttamente al 2021 il torneo M25 di Schlieren (Svizzera), previsto dal 17 agosto. Nel circuito femminile non si disputeranno i tornei tedeschi di Darmstadt e Lipsia, mentre risulta ancora in programma l’evento in programma a Braunschweig dal 24 agosto: rimandato al 2021 anche il ricco torneo W100 di Vancouver (Canada). Ed è proprio in Canada che, nella settimana del 30 agosto, non avrà luogo il prestigioso Grado 1 Juniores di Repentigny: nel circuito U18 non si disputeranno nemmeno il G4 di Santa Tecla (El Salvador) e due tornei alle Mauritius (un G4 e un G5 previsti in due settimane consecutive dal 17 agosto).

CIRCUITO FUTURES – TORNEI POSTICIPATI/CANCELLATI:

M25 Schlieren (Svizzera) – Dal 17 agosto (cancellato)

CIRCUITO ITF – TORNEI POSTICIPATI/CANCELLATI:

W25 Darmstadt (Germania) – Dal 10 agosto (cancellato)

W100 Vancouver (Canada) – Dal 17 agosto (cancellato)

W25+H Leipzig (Germania) – Dal 17 agosto (cancellato)

CIRCUITO JUNIORES – TORNEI POSTICIPATI/CANCELLATI:

J4 Santa Tecla (El Salvador) – Dal 10 agosto (posticipato)

J4 Mauritius (Mauritius) – Dal 17 agosto (cancellato)

J5 Mauritius (Mauritius) – Dal 24 agosto (cancellato)

J1 Repentigny (Canada) – Dal 30 agosto (cancellato)