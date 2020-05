Alexander Zverev cambia il suo pensiero sulla Davis Cup ma solo per l’emergenza Coronavirus

Alexander Zverev, 23 anni e attualmente numero sette della classifica mondiale, è un schietto avversario del periodo dell’anno in cui si svolgono le finals di Coppa Davis.

Per il tedesco, che non ha disputato le Finals di Madrid nel 2019, perchè secondo lui non ha senso essere in campo una settimana in più dopo le Finals ATP di Londra.

La sua idea però potrebbe cambiare quest’anno, tenendo conto delle caratteristiche uniche di questa stagione.

“Ho sempre detto di non voler giocare quel torneo, ma se non giocassimo fino a quel momento e il primo torneo fossero le finals di Coppa Davis, ovviamente le giocherò.

Non vedo l’ora di ritornare in campo. Adoro rappresentare la Germania in qualsiasi competizione. Ho adorato l’ATP Cup e mi piace la Coppa Davis, anche se lo spirito che c’era prima è andato perso con il nuovo formato ”, ha dichiarato il tedesco.