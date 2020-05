Il governo francese sostiene il Roland Garros ma solo con la presenza del pubblico

Con il mondo fermo a causa della pandemia di coronavisurs, il Roland Garros continua a sperare di disputarsinel 2020, anche se in una data diversa dall’originale. La gara è (per ora) in programma per il 20 settembre, anche se alcune fonti assicurano che l’evento sarà rinviato di un’altra settimana, su richiesta di ATP e WTA.

Ora, il ministro dello sport francese, Roxana Maracineanu, ha dichiarato che l’evento si svolgerà, ma solo con la presenza del pubblico. “Il Roland Garros per noi si potra disputare a settembre, manteniamo questa aspettativa. Ma questo succederà solo con la presenza del pubblico”.

La Francia ora registra 167.000 casi positivi di coronavirus e oltre 24.000 vittime.