La ripresa “parziale” dal 4 maggio: ok ad oltre 1.000 giocatori tra Lombardia e Piemonte, le regioni più colpite dal COVID-19

TennisTalker, uno dei principali siti di riferimento per il calcolo delle classifiche FIT e la raccolta dei dati dei tornei nazionali, ha pubblicato un’interessante statistica sui social network. Dal 4 maggio, come noto, la Federazione Italiana Tennis consentirà la ripresa degli allenamenti a tutti i giocatori di prima e seconda categoria: come per ogni provvedimento, però, vi sono pro e contro. A partire dal fatto che molti centri sportivi non potranno aprire fino al prossimo 18 maggio, ma non solo: analizzando i numeri relativi a tutti i classificati in seconda categoria sul territorio italiano, si evince infatti come oltre 1.000 di questi giocatori si trovino in Lombardia (648) e Piemonte (443), le due regioni più colpite dall’epidemia di Coronavirus (rispettivamente, alle 18 di ieri, si registravano 13.772 e 3.066 decessi; i casi di attualmente positivi, sommando le due regioni, superavano quota 50.000).

Saranno oltre 4.000 le persone ad avere la possibilità di riprendere le attività sui campi da tennis dalla giornata di lunedì. Il tutto, però, dipenderà dalle decisioni delle varie regioni circa l’apertura o meno delle strutture sportive che, lo ricordiamo, dovranno comunque garantire la massima sicurezza e la sanificazione degli spazi comuni, oltre che degli spogliatoi.

REGIONE – NUMERO DI SECONDA CATEGORIA:

LOMBARDIA 648

PIEMONTE 443

LAZIO 427

EMILIA ROMAGNA 393

TOSCANA 349

VENETO 312

LIGURIA 202

SICILIA 199

PUGLIA 166

TRENTINO ALTO ADIGE 162

CAMPANIA 160

MARCHE 114

UMBRIA 92

ABRUZZO 80

SARDEGNA 77

FRIULI VENEZIA GIULIA 43

CALABRIA 34

BASILICATA 11

VALLE D’AOSTA 7

MOLISE 4