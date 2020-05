Dal 4 maggio riaprono i circoli di tennis in Sicilia: c’è l’ok dal Presidente Musumeci

Nello Musumeci, Presidente della Regione Sicilia, ha dato il via libera per la riapertura dei circoli di tennis a partire da lunedì 4 maggio: nella nuova ordinanza pubblicata nella giornata di ieri, si legge come sia infatti permesso a circoli, società e associazioni sportive di espletare le rispettive attività purché in luoghi aperti.

Gli sport che potranno riprendere con regolarità sono tennis, ciclismo, canottaggio, canoa, golf, vela ed equitazione. I circoli sportivi dovranno dimostrare di essere in grado di sanificare gli spazi comuni e gli spogliatoi: sui campi da tennis, inoltre, continuerà a restare valida la regola del distanziamento sociale tra i giocatori.