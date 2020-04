Bianca Andreescu “Il mio obiettivo per quest’anno è vincere l’Open di Francia”

La tennista canadese Bianca Andreescu ha espresso ultimamente i suoi desideri tennistici per l’anno in corso.

Il suo obiettivo dichiarato già ad inizio anno, ben prima che scoppiasse la pandemia, era quello di vincere il Roland Garros.

“E’ il traguardo che mi sono fissata ad inizio anno. Visto che è stato rimandato, rimane fra i miei obiettivi, se si arriverà a giocarlo”

Andreescu non ha nascosto la ragione principale sottostante. “se dovessi vincerlo, avrei buone possibilità di andare in vetta alla classifica WTA.”

La n. 6 al mondo a 4555 punti, guarda con ammirazione alla n.1, Barty, a 8717 punti.

“Ha uno stile di gioco diverso dalle altre giocatrici. Mi piacerebbe molto affrontarla. Penso che sarebbe una partita divertente ed elettrizzante anche per il pubblico”.

