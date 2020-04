Replica di Kyrgios a Thiem: “Non ha capito la questione”

Dopo le sconcertanti affermazioni di Thiem, molti tennisti sono intervenuti in difesa dei tennisti e delle tenniste di bassa classifica.

Fra tutti spicca senz’altro il messaggio di Nick Kyrgios:

“[Thiem] Non ha capito la questione! Noi in cima alla classifica veniamo pagati veramente troppo e non rimane abbastanza per gli altri. Si tratta di aiutare dove possiamo, professonisti e non- professionisti. Dovrebbe mettersi nei loro panni”

Anche gli altri commenti sono stati in linea con quello dell’australiano.

Secondo Schwartzman “bisogna migliorare i montepremi, non è possibile che il n.150 non possa vivere di tennis. Molte Federazioni rendono la vita difficile. Non è semplice trovare una soluzione. Mi auguro che vi sia un atteggiamento più democratico”.

Anche Marchenko, n. 200 e BR n.59, che ha guadagnato 2 milioni nella sua carriera è sulla stessa linea “Dovremmo aggiustare il sistema piuttosto che fare questa beneficenza. I tennisti dovrebbero guadagnare quello che meritano e noi meritiamo di più di quello che otteniamo oggi come oggi. Sì, noi giocatori di bassa classifica non abbiamo sponsor o spettatori ma senza di noi il tennis non esisterebbe.”

Millman, n.43 al mondo, ha un’idea più pratica per i tornei minori “Tutti i tornei Challenger e Futures dovrebbero avere uno sponsor nel nome [come avviene ad esempio per il Master di Miami]. Si devono distribuire più equamente i premi e dare ai giocatori una parte dei soldi per ogni loro incontro su cui si possa scommettere.”

Infine anche le tenniste si sono pronunciate. Tara Moore, che nei giorni scorsi è stata in prima linea per difendere le giocatrici di bassa classifica ha detto: “può scegliere a chi dare i soldi, ma dire che noi giocatrici di bassa classifica non combattiamo è molto irrispettoso. Non ha il diritto di giudicare l’etica lavorativa delle persone, a meno che non le conosca e le segua personalmente.”

A lei si è aggiunta l’americana Allie Kick, n.160 in classifica, secondo la quale “[Thiem] Non ha assolutamente idea di cosa sta parlando.”

Un Grazie a Mandrake