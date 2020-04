Mutua Madrid Open Virtual Pro: LIVE la terza giornata (LIVEVIDEO)

Oggi, Mercoledì 29 aprile, terza giornata dell’edizione 2020 virtuale del Mutua Madrid Open. A sfidarsi, a colpi di dritti e rovesci sul gioco Tennis World Tour per PlayStation 4, saranno trentadue giocatori (sedici uomini e sedici donne) divisi, in una prima fase, in gironi da quattro componenti ciascuno.

Ora è il momento dei quarti di finale. Presente anche Fabio Fognini.

Día 3: ¡Día de cuartos de final en el #MMOPEN Virtual Pro! ¿Quiénes avanzarán a las rondas finales! ¡Sigue la jornada en directo! Pubblicato da Mutua Madrid Open su Mercoledì 29 aprile 2020

Guarda il video live di 77fd5svml4 su www.twitch.tv